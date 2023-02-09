МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Руководство компании Walt Disney намерено провести реорганизацию, в рамках которой планируется сократить 7 тысяч сотрудников, заявил генеральный директор предприятия Роберт Айгер в ходе телеконференции с участием инвесторов. Американский холдинг Alphabet уволит 12 тысяч работников

Согласно плану обновленной структуры организации, появятся три подразделения: первое будет отвечать за большую часть контента в сфере кино и телевидения, второе — за спортивные программы, третье — за тематические парки и продажу товаров.

По словам Айгера, которого цитирует телеканал CNBC, так руководство компании рассчитывает сэкономить порядка 5,5 миллиарда долларов.

Помимо этого, компания уволит 7 тысяч сотрудников, что составляет примерно 3% от общей численности ее штата.