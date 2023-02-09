МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного соглашения Белоруссии и Таджикистана о системе содействия взаимной торговле, соответствующий указ был подписан 6 февраля. "Газпром" продлил контракты на поставку газа Белоруссии

"Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Таджикистан о системе содействия взаимной торговле, подписанное в г. Душанбе 11 октября 2022 года", — говорится в тексте закона, опубликованного на национальном правовом портале в четверг.

Ранее законопроект о ратификации был одобрен обеими палатами белорусского парламента.

Согласно тексту договора, также опубликованного на том же портале в четверг, "Стороны уполномочивают на реализацию настоящего Соглашения таможенные органы государств Сторон: в Республике Беларусь – Государственный таможенный комитет Республики Беларусь; в Республике Таджикистан – Таможенную службу при Правительстве Республики Таджикистан". Поясняется, что система содействия взаимной торговле основана на обмене информацией о перемещении товаров и транспортных средств в соответствии с техническими условиями обмена информацией.

Соглашение вступает в силу через тридцать дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.