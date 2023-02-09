МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Чистый убыток американской брокерской компании Robinhood, приходящийся на акционеров, в 2022 году снизился в 3,6 раза и составил 1,028 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании. Чистый убыток Uber вырос в 18,4 раза за 2022 год

Разводненный убыток на акцию Robinhood за отчетный период составил 1,17 доллара против убытка в 7,49 доллара годом ранее. Выручка компании сократилась на 25%, до 1,358 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала Robinhood снизила чистый убыток в 2,5 раза в годовом выражении – до 166 миллионов долларов. Разводненный убыток на акцию составил 0,19 доллара против 0,49 доллара год назад. Прогнозировался убыток в 0,15 доллара. Выручка за квартал выросла на 5% — до 380 миллионов долларов. Прогноз составлял 396,1 миллиона.

Число ежемесячных активных пользователей в декабре снизилось на 0,8 миллиона — до 11,4 миллиона человек.

Компания также заявила, что намерена выкупить оставшиеся акции, которые в мае 2022 года купила Emergent Fidelity Technologies Ltd Сэма Бэнкмана-Фрида.

Акции Robinhood на предварительных торгах в США дорожают на 4,8%.

Robinhood была создана в 2013 году и быстро завоевала популярность у физлиц за счет того, что не берет комиссии за сделки, а также платы за вывод средств и обслуживание счета. Вместо комиссий Robinhood зарабатывает на продаже заявок инвесторов, или Payment For Order Flow (PFOF) — дословно "оплата за поток заявок". То есть Robinhood передает заявку инвестора не на биржу, а маркетмейкерам, которые стремятся исполнить ее с максимальной выгодой для себя.