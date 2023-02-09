МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Переговоры по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) ЕАЭС и Ирана находятся на завершающей стадии, большая часть вопросов согласована, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов. Посол сообщил о рекордном товарообороте России и Ирана

Он напомнил, в ходе визита 18-19 января в Тегеран министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева ЕАЭС и Иран согласовали большую часть вопросов для завершения переговоров по соглашению о ЗСТ.

"Остаётся нерешенным вопрос взаимного доступа на рынок отдельных категорий аграрной продукции, который сейчас в стадии обсуждения между сторонами", — сказал посол, подчеркнув, что переговоры по соглашению о свободной торговле находятся на завершающей стадии.

Он отметил, что после окончания переговорного процесса соглашение подлежит одобрению правительствами стран ЕАЭС и Высшим Евразийским экономическим советом. Россия и Иран работают над снижением эффекта от санкций, заявил посол

"Несмотря на то, что это достаточно трудоемкие процедуры, с учетом важности сотрудничества с Ираном, можно рассчитывать, что стороны будут заинтересованы в их проведении в максимально сжатые сроки", — добавил Дедов.

Дипломат также отметил, что благодаря действию временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС, Тегеран существенно увеличил поставки своей сельхозпродукции в страны объединения.

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе и Узбекистану.

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