МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен сказала в среду, что, хотя инфляция и остается повышенной, видны обнадеживающие признаки уменьшения дисбаланса между спросом и предложением во многих секторах экономики. СМИ узнали, к каким проблемам готовится финансовая верхушка в США

"За последние два года мы успешно проделали работу по ослаблению давления в цепочках поставок, — сказала Йеллен во время визита на завод Ultium Cells LLC. — Это включало финансирование передвижных контейнерных парков и перевод нескольких портов на круглосуточный режим работы".

Опубликованный на прошлой неделе отчет по занятости показал, что в январе рост числа рабочих мест в США резко ускорился, а безработица достигла самого низкого за более чем 53,5 года уровня 3,4%. Это говорит о сохранении высокого спроса на работников, что может усложнить Федеральной резервной системе борьбу против инфляции.

В среду представители ФРС сигнализировали о возможности продолжения повышений процентных ставок для ослабления высокой инфляции, однако никто из них не предположил, что ужесточение денежно-кредитной политики будет более агрессивным из-за сильного отчета по занятости. Байден в ежегодном обращении призвал конгресс повысить потолок госдолга США

В прошлую среду ФРС замедлила темп беспрецедентно агрессивной кампании по повышению ставок.

"Процентные ставки действительно выросли, и это повышает издержки, связанные с обслуживанием долгов для страны и для федерального бюджета, — сказала Йеллен в среду. — В этом смысле это отягощение".

"Наши прогнозы уже давно исходят из того, что процентные ставки вернутся к более нормальному уровню", — добавила она.

Некоторые инвесторы считают, что признаки силы рынка труда снижают вероятность рецессии и повышают вероятность мягкой посадки, при которой ФРС удастся укротить инфляцию, не провоцируя рецессии в экономике.

Согласно предпочитаемому центральным банком индексу, инфляция сейчас более чем вдвое превышает целевой уровень 2,0%.