ВЛАДИВОСТОК, 9 фев — ПРАЙМ. Экспорт российской рыбопродукции в Китай демонстрирует хорошие показатели роста после снятия этой страной строгих антиковидных ограничений, сообщил журналистам замруководителя ФТС России Владимир Ивин. Замглавы ФТС анонсировал запуск пунктов пропуска с КНР в Приморье

"В этой части ограничений почти не осталось. То есть, Китай на фоне снятия своих повышенных мер безопасности в связи с коронавирусом отменил требования и по контролю холодопроводящей цепи, требования по дополнительному контролю к членам экипажа. На фоне этого экспорт российской рыбопродукции, если говорить о Китае, демонстрирует хорошие показатели роста. Надеемся, что это закрепится на постоянной основе", — сказал Ивин.

Он отметил, что когда Китай ограничил прием минтая, Россия сразу это почувствовала в общем объеме экспортируемой рыбопродукции.

"В настоящее время мы полны позитивных ожиданий, поскольку и краб туда идет, и рыбу они начали принимать. В этой связи пока мы проблем не видим и ожидаем увеличение экспорта этой продукции, в том числе в Китай", — добавил Ивин.