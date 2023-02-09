ФТС зафиксировала рост экспорта российской рыбы в Китай
ФТС сообщила о росте экспорта российской рыбы в Китай после отмены ковидных ограничений
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ВЛАДИВОСТОК, 9 фев — ПРАЙМ. Экспорт российской рыбопродукции в Китай демонстрирует хорошие показатели роста после снятия этой страной строгих антиковидных ограничений, сообщил журналистам замруководителя ФТС России Владимир Ивин.
"В этой части ограничений почти не осталось. То есть, Китай на фоне снятия своих повышенных мер безопасности в связи с коронавирусом отменил требования и по контролю холодопроводящей цепи, требования по дополнительному контролю к членам экипажа. На фоне этого экспорт российской рыбопродукции, если говорить о Китае, демонстрирует хорошие показатели роста. Надеемся, что это закрепится на постоянной основе", — сказал Ивин.
Он отметил, что когда Китай ограничил прием минтая, Россия сразу это почувствовала в общем объеме экспортируемой рыбопродукции.
"В настоящее время мы полны позитивных ожиданий, поскольку и краб туда идет, и рыбу они начали принимать. В этой связи пока мы проблем не видим и ожидаем увеличение экспорта этой продукции, в том числе в Китай", — добавил Ивин.
https://1prime.ru/world/20230209/839743670.html
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