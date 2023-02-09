МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам января, согласно предварительной оценке, ускорилась до 8,7% с 8,6% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). В Германии озвучили пять удивительных фактов об экономике России

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали ускорения показателя до 8,9%.

За январь потребительские цены в Германии, по предварительной оценке, выросли на 1%. Аналитики ожидали роста показателя на 0,8%. В декабре, напротив, дефляция составляла 0,8%.

При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, замедлили рост до 9,2% в годовом выражении с 9,6% месяцем ранее. А за январь цены выросли на 0,5% после снижения на 1,2% в декабре. Аналитики прогнозировали показатели на уровне 10% и 1,2% соответственно.