МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Поддержка Украины влетит британской экономике "в копеечку", предупреждает газета inews. Цены на жилье в Британии продемонстрировали крупнейшее падение с 2009 года

В материале издания рассказывается о реакции одного из чиновников кабинета министров Великобритании на очередное требование президента Украины Владимира Зеленского. В этот раз он призвал к поставкам истребителей для Киева.

"У нас нет гребаных самолетов, которые можно было бы отправить", — отметил газете неназванный политик.

По его мнению, потенциальная отправка летательных средств Украине может серьезно ударить по бюджету Британии.

Ранее Wall Street Journal отметила, что Лондон обдумывает варианты передачи киевскому режиму истребителей. Позднее премьер-министр Риши Сунак подтвердил, что страна не исключает такую возможность. По информации Sky News, он обратился к главе Минобороны Бена Уоллеса с просьбой уточнить, какие самолеты можно было бы передать украинской армии.