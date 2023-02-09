МИНСК, 9 фев — ПРАЙМ. По итогам 2022 года во внешней торговле Белоруссии было достигнуто рекордное положительное сальдо в 4,3 миллиарда долларов, отметил министр экономики республики Александр Червяков. Белоруссия ратифицировала торговое соглашение с Таджикистаном

"Принятые правительством эффективные решения по диверсификации направлений торговли и переориентации логистических схем помогли достичь рекордного внешнеторгового сальдо — плюс $4,3 млрд за 2022 год. Профицит наблюдается как в торговле услугами (плюс $4,1 млрд по итогам года), так и в торговле товарами (плюс $172,4 млн). Потери на рынках стран Запада и Украины удалось компенсировать более чем на 80% поставками в дружественные страны", — цитирует Червякова агентство Белта.

По его словам, наиболее емкие и перспективные рынки для переориентации экспорта — Россия и Китай. "Экспорт в Россию нарастили практически в 1,4 раза. Доля в российском импорте приблизилась к 9% с 5,5% в 2021 году. По итогам года вышли на рекордные $26,1 млрд экспорта, — отметил министр. Поставки в КНР выросли в 1,8 раза, достигнув отметки в $1,6 млрд. Увеличен экспорт калийных удобрений, мяса птицы, говядины, рапсового масла, молочной продукции и других товаров.

Министр отметил, что для работы на китайском рынке аккредитовано более 170 белорусских производителей молочной, мясной, рыбной, кондитерской, алкогольной и иной пищевой продукции. Ведется работа по получению допуска для новых поставщиков.

Активно используются инструменты электронной коммерции. В июле 2022 года открылся первый Национальный электронный павильон белорусских товаров на платформах JD.com и Douyin. Оформлено более 60 тыс. заказов для более чем 50 тыс. покупателей. Согласовано открытие белорусских павильонов еще на семи электронных площадках Китая, добавил глава минэкономики Белоруссии.