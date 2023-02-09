ПАРИЖ, 9 фев — ПРАЙМ. Руководитель Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало исключает рецессию для французской экономики в 2023 году и прогнозирует ее слабый рост. "Золотую медаль Европе!" Французы ополчились на власти ЕС из-за санкций

"Вы помните, что прошлой осенью мы сильно боялись рецессии в 2023 году. Этим утром я считаю, что могу исключить ее, если только в мире вновь не произойдет какое-либо крупное событие", — сказал он в эфире телеканала France 2.

По словам Вильруа де Гало, экономика замедляется, однако все еще держится на плаву, и в 2023 году ожидается ее "слабоположительный" рост в 0,3%. Кроме того, глава Банка вновь подтвердил более ранние прогнозы, заявив, что инфляция достигнет своего пика в первой половине года, после чего вновь начнет снижаться.

"Мы собираемся вернуть инфляцию на уровень в 2% до конца следующего года или начала 2025 года. Это не только прогноз Банка Франции и Европейского центрального банка, но и наше обязательство", — добавил он.

Ранее Национальный институт статистики Франции (Insee) сообщил, что годовая инфляция во Франции в январе выросла до 6%.