МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Антироссийские санкции, введенные странами Запада, оказались настолько всеобъемлющими, что для того, чтобы подготовить новый пакет ограничительных мер, нужно хорошенько постараться, пишет чешское издание iROZHLAS со ссылкой на комментарий обозревателя газеты "Господаржске новины" Ондржея Гоуски. СМИ: в Британии жестко ответили на просьбу Зеленского

"Выдумать что-то новое уже довольно сложно. Брюссель вряд ли сможет предложить какие-либо серьезные меры против России", — сказал Гоуски.

"Можно, к примеру, ввести санкции против очередного списка лиц. Например, поговаривают о персональных санкциях против представителей российской атомной отрасли и о производстве топлива для АЭС", — добавил он.

Обозреватель подчеркнул, что считает абсурдной теорию о том, что можно запретить вообще любой экспорт чего угодно в Россию и импорт из нее.

"Это просто нереально, — считает журналист.

Подводя итог, он также заявил, что, хотя в последние недели украинское руководство, и, например, Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии, говорили о скором вступлении этой страны в Евросоюз, на деле эта перспектива очень призрачна.

"На это уйдут годы, если не десятилетия", — подытожил Гоуски.