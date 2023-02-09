ЦЮРИХ, 9 фев — ПРАЙМ. Центральный банк Швеции (Риксбанк) в четверг объявил о повышении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта – до 3%. Банк Франции спрогнозировал небольшой рост в экономике страны

"Для снижения и стабилизации инфляции в пределах целевого уровня в разумные сроки правление приняло решение повысить учетную ставку Риксбанка на 0,5 процентных пункта, до 3,0 процентов. Возможно, весной ставка будет повышена еще больше", — говорится в заявлении банка.

Сообщается, что по итогам декабря 2022 года инфляция в Швеции достигла чуть более 10% на фоне роста цен на энергоносители. Подчеркивается, что даже без учета стоимости энергоносителей инфляция высока и продолжает расти.

ЦБ Швеции ожидает, что при нынешнем курсе денежно-кредитной политики инфляция снизится в этом году и к 2024 году стабилизируется на уровне 2%.