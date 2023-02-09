Центробанк Швеции повысил ключевую ставку до трех процентов
Центробанк Швеции повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до трех процентов
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ЦЮРИХ, 9 фев — ПРАЙМ. Центральный банк Швеции (Риксбанк) в четверг объявил о повышении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта – до 3%.
"Для снижения и стабилизации инфляции в пределах целевого уровня в разумные сроки правление приняло решение повысить учетную ставку Риксбанка на 0,5 процентных пункта, до 3,0 процентов. Возможно, весной ставка будет повышена еще больше", — говорится в заявлении банка.
Сообщается, что по итогам декабря 2022 года инфляция в Швеции достигла чуть более 10% на фоне роста цен на энергоносители. Подчеркивается, что даже без учета стоимости энергоносителей инфляция высока и продолжает расти.
ЦБ Швеции ожидает, что при нынешнем курсе денежно-кредитной политики инфляция снизится в этом году и к 2024 году стабилизируется на уровне 2%.
https://1prime.ru/world/20230209/839746809.html
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