АНКАРА, 9 фев — ПРАЙМ. Реализация "зерновой сделки" продвигается в основном успешно, однако большинство поставок все еще идет в развитые страны, заявил российский посол в Турции Алексей Ерхов. МИД заявил об отсутствии оснований для расширения "зерновой сделки"

В беседе с агентством РИА Новости он рассказал, что по "зерновому коридору" перевезли уже более 20 миллионов тонн продукции, однако остаются вопросы по географии экспорта.

"До сих преобладают страны с высоким уровнем доходов, а нуждающиеся страны получают минимальную часть грузов", — подчеркнул Ерхов.

Кроме того, сохраняются преграды для российского экспорта, в том числе удобрений по аммиакопроводу "Тольятти – Одесса". Все эти детали могут показаться техническими, но они оказывают большое влияние на конечный результат, заметил дипломат.

Посол отметил важность и сложность "зерновой сделки", подчеркнув, что инициатива нацелена на достижение благих целей.

"Но вот насколько она их достигает – вопрос открытый", — добавил он. Евросоюз не выполняет обещания по "зерновой сделке", заявили в МИД

Ерхов также рассказал, что Москва надеется получить ответы на вопросы о работе Совместного Координационного центра в Стамбуле. По его словам, функционирование такого органа, где трудятся представители РФ, Украины, Турции и ООН, стало примером "доселе невиданных форм дипломатической работы".

"Конечно, есть вопросы к работе и этого органа. Будем рассчитывать, что на них также найдутся ответы", — заключил посол.

Зерновая сделка была подписана 22 июля 2022 года российской, украинской и турецкой сторонами, а также ООН. В рамках сделки были достигнуты договоренности о содействии вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в Черном море, а также о снятии ограничений с поставок зерна и удобрений из России.

Москва неоднократно заявляла, что сделка не реализуется в полной мере: ограничения для экспорта из РФ остаются в силе, а большая часть зерна уходит в богатые страны.