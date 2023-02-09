Китай увеличил число российских экспортеров гороха
Россельхознадзор сообщил об увеличении Китаем числа российских экспортеров гороха
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Главное таможенное управление Китая увеличило перечень российских экспортеров гороха, сообщает Россельхознадзор.
"Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики утверждены перечни российских компаний, планирующих отгрузки гороха в КНР. Всего на сегодняшний день 279 производителей и хранителей гороха из России имеют право поставок указанной продукции", — говорится в сообщении.
Сообщается также, что данные предприятия были ранее проинспектированы Россельхознадзором на соответствие фитосанитарным требованиям Китая и рекомендованы для экспортных отгрузок.
Ведомство добавляет, что 10 октября 2022 года между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением Китая был подписан протокол о фитосанитарных требованиях к гороху, экспортируемому из России в КНР.
https://1prime.ru/world/20230209/839753858.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.