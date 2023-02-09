МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Главное таможенное управление Китая увеличило перечень российских экспортеров гороха, сообщает Россельхознадзор. Китай вернул статус крупнейшего покупателя российской агропродукции

"Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики утверждены перечни российских компаний, планирующих отгрузки гороха в КНР. Всего на сегодняшний день 279 производителей и хранителей гороха из России имеют право поставок указанной продукции", — говорится в сообщении.

Сообщается также, что данные предприятия были ранее проинспектированы Россельхознадзором на соответствие фитосанитарным требованиям Китая и рекомендованы для экспортных отгрузок.

Ведомство добавляет, что 10 октября 2022 года между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением Китая был подписан протокол о фитосанитарных требованиях к гороху, экспортируемому из России в КНР.