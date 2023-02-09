МИНСК, 9 фев — ПРАЙМ. Правительство Белоруссии ограничило уровень надбавок импортеров и оптовых надбавок к отпускной цене производителя при закупке отдельных материально-технических ресурсов, говорится в сообщении совмина. "Газпром" продлил контракты на поставку газа Белоруссии

"Правительство ограничило уровень надбавок импортеров и оптовых надбавок к отпускной цене производителя при закупке отдельных материально-технических ресурсов", — говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.

При этом поясняется, что соответствующее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и предусматривает расширение перечня товаров, на которые установлено регулирование цен.

"Устанавливаются предельные максимальные надбавки импортера и оптовые надбавки к отпускным ценам производителей на: транспортные средства, машины и оборудование, запасные части (за исключением бывших в употреблении), ветеринарные препараты для сельскохозяйственных животных, семена, шрот (жмых) подсолнечный, соевый, рапсовый", — отмечает пресс-служба белорусского правительства.

Кроме того, устанавливается норматив рентабельности для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей на товары, а также обязательства импортеров по обоснованию контрактных цен на импортируемые товары.

"Размер применяемой оптовой надбавки не должен превышать размера предельной оптовой надбавки независимо от количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в реализации товаров", — говорится в сообщении.

Постановление позволит исключить возможность необоснованного завышения цен на приобретаемые сельскохозяйственными производителями указанные товары, пояснили в правительстве Белоруссии.