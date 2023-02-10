МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Москва готова рассмотреть новые форматы сотрудничества с Западом, но на своих условиях, заявил в интервью РИА Новости посол России в Нидерландах, постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин. Посол заявил, что Запад запрещает Ливану заправлять российские авиалайнеры

"Возвращения к "бизнесу как обычно", к прежней схеме взаимоотношений с недружественными нам государствами уже не будет. Однако Россия готова рассмотреть новые форматы сотрудничества на наших условиях, если и когда до этого "дозреют" западные столицы", — сказал Шульгин.

Говоря о взаимоотношениях с Нидерландами, он отметил, что страна по своей инициативе "заморозила" практически все остававшиеся открытыми направления двустороннего сотрудничества с Россией.

"Связанному с Россией бизнесу пришлось свернуть или приостановить свою деятельность в нашей стране, не в последнюю очередь из-за давления официальной Гааги и развязанной в местных СМИ широкомасштабной антироссийской кампании. Фактически полностью прекращено сотрудничество в областях образования, культуры, науки. Политические контакты сведены к минимуму", — рассказал дипломат.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.