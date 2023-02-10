МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Буркина-Фасо, Гвинея и Мали, членство которых в Африканском союзе (АС) и Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) приостановлено из-за произошедших в этих странах военных переворотов, объявили о создании стратегического партнерства. У России преимущество в борьбе за рынки Африки, считает эксперт

Три страны были отстранены от участия в обеих организациях после военных переворотов в 2020 году в Мали, в 2021 году в Гвинее и в 2022 году в Буркина-Фасо. В четверг министры иностранных дел этих стран встретились в буркинийской столице Уагадугу.

"Подтверждая нашу приверженность к целям и принципам ЭКОВАС и Африканского союза, мы чувствуем себя обязанными в ответ на чаяния населения наших стран создать на основе оси Бамако-Конакри-Уагадугу стратегическую и приоритетную зону для развития торговли, транспорта, сельского хозяйства, горнорудной промышленности… и борьбы с отсутствием безопасности", — говорится в коммюнике, копию которого поместила на своем сайте издание Faso.

Как отмечается в документе, партнерство предполагает политические и дипломатические консультации "на самом высоком уровне", а также мобилизацию необходимых средств для реализации проекта по строительству железной дороги по маршруту Бамако-Конакри-Уагадугу.

Главы МИД трех стран выразили сожаление по поводу "механически введенных санкций (ЭКОВАС и АС), которые не учитывают глубокие и сложные причины политических изменений". Они призвали обе организации к последовательной финансовой поддержке усилий по обеспечению безопасности и сопровождению процесса восстановления конституционного порядка в трех странах.