Дипломат дал прогноз по росту товарооборота между Россией и Китаем
Посол Моргулов: в 2023 году Россия и КНР преодолеют планку товарооборота в 200 миллиардов долларов
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Можно быть уверенными, что Россия и КНР в 2023 году с большим запасом преодолеют планку в 200 миллиардов долларов по товарообороту, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Китае Игорь Моргулов.
"Что касается прогноза по объему товарооборота, то с учетом нестабильной экономической ситуации в мире, трудно сейчас делать какие-то расчеты, тем более что ряд международных экспертов предрекают рецессию в мировом хозяйстве. Но в целом можно быть уверенными, что мы преодолеем планку в 200 миллиардов долларов, которую наши лидеры установили в качестве целевого показателя, и думаю, преодолеем ее с большим запасом", — заявил дипломат.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2022 года вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.
Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.30 мск.
https://1prime.ru/world/20230210/839756631.html
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