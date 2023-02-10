МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Можно быть уверенными, что Россия и КНР в 2023 году с большим запасом преодолеют планку в 200 миллиардов долларов по товарообороту, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Китае Игорь Моргулов. Китай вернул статус крупнейшего покупателя российской агропродукции

"Что касается прогноза по объему товарооборота, то с учетом нестабильной экономической ситуации в мире, трудно сейчас делать какие-то расчеты, тем более что ряд международных экспертов предрекают рецессию в мировом хозяйстве. Но в целом можно быть уверенными, что мы преодолеем планку в 200 миллиардов долларов, которую наши лидеры установили в качестве целевого показателя, и думаю, преодолеем ее с большим запасом", — заявил дипломат.

Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2022 года вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.

Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.30 мск.