МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Россия и Китай за 2022 год в два раза нарастили долю использования нацвалют во взаимной торговле, темпы очень впечатляющие, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пекине Игорь Моргулов. Глава "Ростеха" рассказал о доле договоренностей по контрактам в нацвалюте

"Сегодня по итогам прошлого года мы оцениваем долю использования нацвалют во взаимной торговле примерно в 50%, то есть примерно половина товарооборота у нас сегодня обслуживается в юанях и в рублях", — заявил дипломат.

Он отметил, что "рост за прошедший год – в два раза, темпы очень впечатляющие".

"К особо значимым достижениям прошлого года я бы отнес и то, что мы перешли на расчеты в национальных денежных единицах за поставки отдельных наименований энергоресурсов. С учетом того удельного веса, который занимают энергоресурсы в двустороннем товарообороте, это очень важное решение", — подчеркнул российский посол.

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