МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая — основной показатель инфляции — в январе 2023 года вырос на 2,1% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического управления КНР В Китае рассказали, как Россия поможет ЕС избавиться от влияния США

CPI в городах и сельской местности в январе в годовом выражении вырос на 2,1%. Продовольственные товары подорожали на 6,2%, непродовольственные — на 1,2%, потребительские — на 2,8%, услуги — на 1%.

При этом по сравнению с декабрем 2022 года CPI в январе вырос на 0,8%, цены на продовольственные товары выросли на 2,8%, на потребительские товары — на 0,7%, на услуги – на 0,8%, а цены на непродовольственные товары в месячном выражении выросли на 0,3%.

Цены на фрукты в январе в годовом выражении выросли на 13,1%, на овощи — на 6,7%, яйца подорожали на 8,4%, продукция водного промысла подорожала на 4,8%, цены на мясо выросли на 6,6%, в том числе свинина подорожала на 11,8%.

Услуги здравоохранения в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 0,8%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 2,4%, на транспорт и связь – на 2%, жилье подешевело на 0,1%, уточняет статистическое управление.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в январе в годовом выражении упал на 0,8%.

По итогам 2022 года инфляция в Китае составила 2%, хотя власти ожидали роста примерно в 3%.