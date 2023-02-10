МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Европейский союз хочет ввести дополнительные ограничения на экспорт в РФ товаров и технологий, которые могут быть использованы в военном секторе, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на итоговой пресс-конференции после саммита стран ЕС. США увеличили экспорт и импорт в торговле с Россией

"Я сейчас не могу вам раскрывать детали по списку санкций. Но в этот объем 10 миллиардов евро включены товары, которые практически невозможно заменить из других источников. Мы глубоко изучаем российское военное оборудование, и где мы можем определить какие-либо технологии, запчасти, которые используются военным комплексом, мы можем как уникальный поставщик заблокировать их экспорт", — сообщила она.

По словам главы ЕК, "украинская сторона в деталях изучила также компоненты иранских дронов, и в случае, если находятся компоненты с европейским происхождением, — мы обеспечиваем полный запрет на поставки таких компонентов".

Ранее фон дер Ляйен обещала представить предложения по новым европейским антироссийским санкциям в ближайшие дни.