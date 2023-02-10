Россия хочет подписать соглашения по миграции со странами Центральной Азии
МИД: Россия намерена в 2023 году подписать соглашения по миграции со странами Центральной Азией
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Россия рассчитывает в 2023 году подписать межправительственные соглашения по миграции с Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.
По словам дипломата, ведется работа по открытию в Киргизии, Узбекистане и Таджикистане центров домиграционной подготовки.
"В соответствии с нашим законодательством они будут предоставлять желающим выехать в Россию целый набор услуг (дактилоскопия, фотографирование, регистрация). Предусмотрены консультации по организованному набору для российских работодателей, выдача необходимых медицинских заключений", — сказал Стерник.
"Словом, мы сообща занимаемся упорядочиванием бурных миграционных потоков, что отвечает общим интересам. Надеемся до конца текущего года выйти на подписание соответствующих межправительственных соглашений с Узбекистаном, Киргизией и, возможно, Таджикистаном", — добавил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.
https://1prime.ru/world/20230210/839757747.html
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