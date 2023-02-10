2023-02-10T06:27:00+03:00
2023-02-10T06:54:44+03:00
2023-02-10T06:27:00+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20230210/839757793.html
В Евросоюзе озаботились конкурентоспособностью европейской экономики
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Евросоюзу насущно необходимо поднять конкурентоспособность и производительность своей экономики в долгосрочной перспективе, говорится в заключениях саммита глав государств ЕС... ПРАЙМ, 10.02.2023
новости, экономика, мировая экономика, евросоюз, саммит, конкурентоспособность, экономика
https://1prime.ru/images/83503/67/835036771.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83503/67/835036771.jpg
https://1prime.ru/images/83503/67/835036768.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83503/67/835036768.jpg
https://1prime.ru/images/83473/42/834734222.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83473/42/834734222.jpg
https://1prime.ru/world/20230210/839755440.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Евросоюзу насущно необходимо поднять конкурентоспособность и производительность своей экономики в долгосрочной перспективе, говорится в заключениях саммита глав государств ЕС.
"Для Европейского союза насущно необходимо повысить свою долгосрочную конкурентоспособность и производительность", — отмечается в документе.
Лидеры ЕС в декабре прошлого года предложили Еврокомиссии представить стратегию повышения конкурентоспособности и производительности.
"Европейский совет (саммит — ред.) вернется к этим вопросам на своей предстоящей встрече", — отмечается в документе.