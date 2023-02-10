МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Евросоюзу насущно необходимо поднять конкурентоспособность и производительность своей экономики в долгосрочной перспективе, говорится в заключениях саммита глав государств ЕС. В Евросоюзе "потеряли" замороженные российские активы

"Для Европейского союза насущно необходимо повысить свою долгосрочную конкурентоспособность и производительность", — отмечается в документе.

Лидеры ЕС в декабре прошлого года предложили Еврокомиссии представить стратегию повышения конкурентоспособности и производительности.

"Европейский совет (саммит — ред.) вернется к этим вопросам на своей предстоящей встрече", — отмечается в документе.