Посол: в Роттердаме заблокировано 43 тысячи грузов для России и Белоруссии
Посол: в Роттердаме заблокировано около 43 тысяч грузов, предназначенных для Россия и Белоруссия
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. В порту Роттердама заблокировано около 43 тысяч транзитных грузов с пунктом назначения Россия/Белоруссия, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах, постпред страны при ОЗХО Александр Шульгин.
"По имеющейся информации, по состоянию на конец 2022 года, в порту Роттердама заблокировано около 43 тысяч транзитных грузов с пунктом назначения Россия/Белоруссия. Торговым представительством России в Нидерландах организована работа по содействию их доставке до конечного адресата. В общей сложности оказана помощь в отношении более сотни грузоотправлений", — сказал посол.
По словам Шульгина, ситуация с перевозкой грузов между Россией и Нидерландами значительно затруднена, прекращено прямое авиасообщение, запрещены въезд на территорию ЕС грузовых автомобилей с российскими номерами и заход российских судов в европейские порты.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.
https://1prime.ru/world/20230210/839758355.html
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