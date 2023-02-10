МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. В порту Роттердама заблокировано около 43 тысяч транзитных грузов с пунктом назначения Россия/Белоруссия, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах, постпред страны при ОЗХО Александр Шульгин. Правительство Белоруссии ограничило уровень надбавок импортеров

"По имеющейся информации, по состоянию на конец 2022 года, в порту Роттердама заблокировано около 43 тысяч транзитных грузов с пунктом назначения Россия/Белоруссия. Торговым представительством России в Нидерландах организована работа по содействию их доставке до конечного адресата. В общей сложности оказана помощь в отношении более сотни грузоотправлений", — сказал посол.

По словам Шульгина, ситуация с перевозкой грузов между Россией и Нидерландами значительно затруднена, прекращено прямое авиасообщение, запрещены въезд на территорию ЕС грузовых автомобилей с российскими номерами и заход российских судов в европейские порты.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.