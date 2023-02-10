МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. В рамках Восточного экономического форума 2023 года планируется провести бизнес-диалог Россия-Китай и профильные отраслевые сессии, заявил в интервью РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов. Рынок жилья в Китае демонстрирует признаки восстановления

"Если говорить о мероприятиях на 2023 год, то у нас это, безусловно, в первую очередь Восточный экономический форум, который запланирован на начало сентября и в рамках которого ожидается бизнес-диалог Россия-Китай, профильные отраслевые сессии, двусторонние деловые встречи с партнёрами", — заявил посол.

Он также сообщил, что ближе к концу нынешнего года планируется провести второе заседание Делового совета "Дальний Восток и Байкальский регион и Северо-Восток Китая". Также планируется 4-е заседание постоянной рабочей группы по сотрудничеству в Арктике.

"Из других мероприятий я бы выделил международную выставку — 7-е российско-китайское ЭКСПО, которое в этом году состоится в июле в Екатеринбурге. Наши китайские партнеры подтверждают большой интерес к участию в этом мероприятии", — подчеркнул Моргулов.

Вместе с тем, указал он, "китайская сторона тоже наметила ряд мероприятий, нацеленных на развитие деловых связей с нашими сопредельными регионами".

"В Харбине местные власти активно приглашали нас принять участие в Харбинской международной торгово-экономической ярмарке, которая традиционно проводится в этом городе. В пандемийные годы она проводилась в гибридном формате, а в этом году партнеры планируют провести ее очно в июне. В сентябре приглашают нас на ЭКСПО экологически чистых продуктов питания и на международную выставку новых современных материалов", — добавил посол.

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