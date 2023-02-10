МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Запад зациклен на политике санкционного удушения Пхеньяна и не готов согласиться с российско-китайским планом по урегулированию проблемы Корейского полуострова, заявил в интервью РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов. СМИ: страны G7 обсуждают введение санкций против юрлиц из КНР, КНДР и Ирана

По словам посла, в складывающейся сегодня ситуации на Корейском полуострове, которую можно назвать патовой, взаимодействие России и Китая имеет очень важное значение.

"Несмотря на нынешний виток обострения, принципиальные подходы наших стран к ситуации на полуострове не претерпели изменений, мы последовательно выступаем за мир и стабильность на безъядерном Корейском полуострове", — сказал он.

Моргулов подчеркнул, что Москва и Пекин в свое время разработали ряд совместных предложений и инициатив, которые носят сугубо конструктивный характер. Эти инициативы выдвинуты на площадке ООН, Россией и Китаем подготовлены проекты политико-гуманитарной резолюции Совета безопасности, а также план действий, предусматривающий конкретные, выверенные буквально по хронометражу шаги в направлении политико-дипломатического урегулирования проблем полуострова.

"Но вынужден констатировать, что наши западные партнеры пока не готовы согласиться с российско-китайскими идеями и остаются зацикленными на политике санкционного удушения Пхеньяна", — сказал он.

Тем не менее, по словам Моргулова, Россия и Китай "руки опускать не намерены". "Будем продолжать совместные целенаправленные усилия, исходя из того, что вооруженный конфликт на полуострове имел бы катастрофические последствия и не отвечает ничьим интересам", — сказал посол.

Моргулов отметил, что Пекин и Москва поддерживают высокий уровень координации в корейских делах, регулярно согласовывают совместные шаги по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова.

В 2021 году Россия и Китай внесли в СБ ООН проект резолюции о частичной отмене санкций в отношении КНДР. Согласно тексту проекта резолюции, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, Совбез ООН отмечал, что КНДР не проводила ядерные испытания с сентября 2017 года и ввела мораторий на такие испытания, а также на пуски ракет средней дальности и межконтинентальных ракет с 2018 года. Авторы написали о тяжелом положении экономики и тяжелых жизненных условиях в КНДР в последние годы. Как отмечалось в документе, СБ ООН "позитивно рассмотрит возможность корректировки санкций в отношении КНДР" в свете соблюдения ею резолюций. Предлагалось отменить запрет на работу северокорейским рабочим за рубежом, снять санкции с проектов межкорейского железнодорожного и автомобильного сотрудничества, отменить ряд других ограничительных мер.

Это не первый проект резолюции Китая и РФ, предлагающий смягчить санкции против КНДР. В 2019 году Россия и Китай также подготовили совместный проект резолюции, призывавший к отмене части санкций в отношении КНДР, а также возобновлению шестисторонних переговоров. Согласно тексту того документа, РФ и КНР также приветствовали продолжение диалога между США и КНДР на всех уровнях. Однако до сих пор голосования по этому проекту не проводилось. А в мае 2022 года РФ и Китаю пришлось наложить вето на подготовленную США резолюцию Совбеза об ужесточении санкций в отношении КНДР.

Шестисторонние переговоры вели в Пекине с 2003 по 2009 годы высокопоставленные дипломаты России, США, Китая, КНДР, Южной Кореи и Японии, которые из-за противоречий двустороннего характера не смогли предотвратить появления ядерного оружия у Северной Кореи.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.30 мск.