МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Санкции не помешали развитию торговых отношений России и Нидерландов, товарооборот в январе–августе 2022 года увеличился на 31,2%, сообщил в интервью РИА Новости российский посол в Гааге, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. СМИ: Нидерланды и Япония близки к ограничению экспорта технологий в Китай

"Санкции Евросоюза оказались бессильны помешать продолжению торгово-экономического сотрудничества наших стран. По данным самих голландцев – Центрального бюро статистики Нидерландов – в январе–августе 2022 года двусторонний товарооборот увеличился на 31,2% и составил 19,1 миллиарда евро", — сказал Шульгин.

Он отметил, что при этом российский экспорт вырос на 57,6% и составил 16,6 миллиарда, импорт из Нидерландов сократился на 37,6% до 2,5 миллиардов евро.

"Положительное сальдо Российской Федерации в торговле с Королевством Нидерландов составило 14,1 миллиарда евро", — добавил посол.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.