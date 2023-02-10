МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Резервный банк Австралии в пятницу повысил прогнозы базовой инфляции и роста заработков, а также предупредил о необходимости продолжить повышение процентных ставок, чтобы разорвать губительную связку между ростом заработков и цен. Доллар укрепляется

В заявлении о денежно-кредитной политике РБА отмечает, что внутреннее ценовое давление продолжает нарастать, несмотря на то, что общая потребительская инфляция в прошлом квартале, вероятно, достигла пика.

Хотя рост мировых цен на товары и замедлился, это еще не проявилось в Австралии, где цены на услуги росли быстрее, чем ожидалось.

"Правление полагает, что будет необходимо продолжить повышение процентных ставок, чтобы убедиться в том, что текущий период высокой инфляции является лишь временным явлением… Приоритет правления заключается в возвращении инфляции к целевому уровню", — говорится в заявлении РБА.

"Высокая инфляция усложняет жизнь людям и подрывает функционирование экономики. И если высокая инфляция укоренится в ожиданиях людей, то ее замедление будет стоить очень дорого", — отмечается в заявлении.

Во вторник РБА повысил ключевую ставку девятый раз подряд, подняв ее до нового 10-летнего максимума 3,35%. Всего с прошлого мая ставка была повышена на 325 базисных пунктов.

Центральный банк также удивил рынки, просигнализировав о необходимости продолжения повышения ставок, разрушив надежды на скорую паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики и подтолкнув рынки к повышению прогноза конечной ставки до 4,0%.

Потребительская инфляция достигла 32-летнего максимума 7,8%. В РБА теперь ожидают, что к июню этого года она замедлится всего до 6,7%, тогда как предыдущий прогноз предполагал ее замедление до 6,3%. К верхней границе целевого диапазона 2,0%-3,0% инфляция вернется только к середине 2025 года, считают в РБА. Резервный банк Австралии повысил ключевую ставку до десятилетнего максимума

Усеченный средний индекс инфляции, за которым внимательно следят в центральном банке, к середине текущего года снизится лишь до 6,2%, тогда как раньше в РБА ожидали его снижения до 5,4%.

Годовой темп роста заработков будет ускоряться и в конце этого года достигнет пика на уровне 4,2% против предыдущего прогноза 3,9%. К середине 2025 года темп роста заработков снизится до 3,8%.

Безработица будет постепенно расти и к середине 2025 года достигнет уровня 4,4%. Сейчас уровень безработицы составляет 3,5%.

Все эти прогнозы основаны на техническом предположении о том, что процентные ставки достигнут пика на уровне около 3,75% в середине 2023 года, а к июню 2025 года будут составлять около 3,0%.

РБА также повысил прогноз роста экономики в этом году до 1,6% против предыдущего прогноза 1,4%. Неожиданная отмена Китаем строгих антиковидных ограничений способствовала ускорению роста спроса, оказав благотворное воздействие на условия торговли и национальные доходы Австралии.

В РБА отметили, что импульс роста потребления домохозяйств может оказаться более устойчивым, чем ожидалось, хотя повышение процентных ставок и подорожание жизни и уменьшает их бюджеты.