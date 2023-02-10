МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Евросоюз хочет подобраться к ресурсам Центральной Азии в обход России, подобные "запрещенные приемчики" беспокоят страны этого региона, рассказал в беседе с РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Александр Стерник. Лавров заявил о снижении Китаем зависимости от западных финмеханизмов

"Прекрасно видим стремление ЕС превратить регион в транзитно-транспортный коридор Восток-Запад в обход России, подобраться к его природным ресурсам, чтобы заместить поставки из нашей страны", — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что внедрение европейских стандартов обойдется очень дорого для тех, кто хочет достичь "высокой европейской планки".

Кроме того, у России, Узбекистана и Казахстана вызывает беспокойство волатильность энергетических рынков, резкие перепады погоды в регионе, а также "запрещенные приемчики, к которым прибегают конкуренты".

"Вот по всем этим актуальным вопросам, влияющим на "самочувствие" экономик, благополучие населения, обсуждаются необходимые меры", — отметил Стерник. ЕАЭС и Иран завершают переговоры по созданию зоны свободной торговли

По его словам, страны Центральной Азии уже подписали соответствующие "дорожные карты" и планируют продолжать взаимовыгодное сотрудничество, направленное на обеспечение энергобезопасности и координацию позиций на внешних рынках.

Стерник также подчеркнул, что у России и ее партнеров в регионе есть устойчивые к западным санкциям механизмы расчетов, а переход на национальные валюты обеспечит еще большую стабильность.

"Практика последних лет красноречиво говорит: полагаться исключительно на западную финансовую инфраструктуру недальновидно… Переход на использование национальных валют – гарантия стабильного развития экономических связей между нашими странами", — сказал дипломат.

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