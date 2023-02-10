ООН, 10 фев — ПРАЙМ. Нуждающиеся страны стали получать еще меньше сельхозпродукции в рамках "зерновой сделки", их доля в поставках снизилась с четырех до трех процентов, рассказал РИА Новости постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. В МИД назвали продление "зерновой сделки" нецелесообразным

По его словам, богатые государства, такие как страны ЕС и Великобритания, получили 8,6 миллиона тонн продукции, что составляет около 47 процентов от общего объема поставок. На страны с доходами выше среднего (в том числе Китай) пришлось 6,1 миллиона тонн (33 процента). В страны, чьи доходы ниже среднего уровня, поставили уже 2,9 миллиона тонн (16%). К последним относятся Индия, Индонезия и Пакистан.

"В собственно нуждающиеся страны (Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан, Афганистан, а также в Джибути) было направлено всего 551 527 тонн (3%)", — заявил Набензя.

При этом на зафрахтованных ВПП ООН кораблях было переведено 396 169 тонн продукции, или два процента.

В первые 120 дней реализации "зерновой сделки" доля бедных стран в поставках составляла около четырех процентов, добавил постпред.

Кроме того, дипломат указал на проблемы в реализации второй части инициативы, а именно сохраняющиеся барьеры для российского экспорта зерна и удобрений.

"За уже более, чем полгода действия меморандума Россия-ООН по этой линии не было отправлено ни одного "зернышка" и почти ничего из удобрений", — подчеркнул он, добавив, что сделка из гуманитарной превратилась в коммерческую.

Россия, Украина, Турция и ООН в июле 2022 года подписали "зерновую" или "продуктовую" сделки. Первая часть договоренностей касается содействию вывозу сельхозпродукции из украинских портов, вторая — снятию ограничений для поставок продукции из РФ.

18 ноября сделка была продлена еще на 120 дней, при этом российская сторона подчеркнула необходимость равноценной реализации обеих частей.