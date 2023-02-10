МИНСК, 10 фев — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал у правительства страны взять на контроль вопросы формирования цен на импортные товары. Белоруссия достигла рекордного сальдо во внешней торговле

Глава белорусского государства в пятницу проводит совещание по ценообразованию.

"Импортеры имеют возможность формировать выгодную для себя цену за пределами страны и получают большую прибыль. Послушаем, насколько это справедливо и видят ли это в правительстве. Я не ставлю такой задачи, чтобы мы весь мир регулировали. Моя задача, и ваша в том числе — контроль за процессами, которые происходят в границах нашей Беларуси. Иногда позитивные изменения допустимо ускорить, что называется, вручную", — цитирует Лукашенко информагентство Белта.

"Нам удалось не допустить пустых полок и вернуть разнообразие ассортимента за счет прихода на белорусский рынок новых поставщиков, в основном из дружественных нам России и Турции. Но это не повод успокаиваться. Цены на импортные товары должны быть по карману нашим гражданам, особенно, если что-то мы не производим сами", — подчеркнул белорусский лидер.

Президент республики отметил, что импорт должен быть под жесточайшим контролем во избежание того, чтобы он не обвалил внутренний рынок. Он также обозначил в качестве проблемы возникновение неравных условий для отечественных производителей и импортеров, что способствует реализации преимущественно зарубежной продукции.