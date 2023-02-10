ООН, 10 фев — ПРАЙМ. Разговоры о перспективах включения поставок стали в "продуктовую сделку" преждевременны, поскольку сначала следует обеспечить полноценную реализацию уже имеющихся договоренностей, сказал в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. Китай призвал США объясниться за теракт на "Северных потоках"

Ранее украинский министр экономики Юлия Свириденко выступила с заявлением, что Украина хочет расширить "продуктовую сделку" и включить в нее поставки стали.

Небензя подчеркнул, что прежде, чем дискутировать о расширении черноморских договоренностей на иные товарные позиции, в частности сталь, необходимо обеспечить полноценную реализацию тех, которые уже были подписаны.

Он также напомнил о том, что Москва не раз заявляла, что российская часть Стамбульских договоренностей все так же не исполняется.

"Говоря о сталелитейной отрасли, хочу обратить внимание на положение прежде всего российских, а не украинских металлургов. Около 30-40% производимой в России стали уходило на экспорт, однако теперь европейский рынок оказался закрыт. Налаживание альтернативных маршрутов поставок не будет быстрым", — сказал постпред.

Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.

Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений — Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.