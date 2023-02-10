МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Многие американцы балансируют на гране нищеты, преступность растет, а Байден кормит граждан обещаниями, что якобы "Украина находится в невероятно сильной позиции", при этом нагло заявляя, что он уже перевел Киеву десятки миллиардов долларов, пишет сатирический сайт Babylon Bee. Американский экономист исследовал причины устойчивости российской экономики

В материале отмечается, что на фоне все более глубокого экономического кризиса, уличных беспорядков и спорных международных инцидентов (как, например, история с запущенным Китаем аэростатом — прим. ред.) администрация Байдена стремится "успокоить" американцев разговорами о том, что переводит десятки миллиардов долларов за границу, чтобы украинские власти могли и дальше оставаться на плаву и продолжать военные действия против России.

"Сейчас неспокойные времена. Многие еле сводят концы с концами из-за инфляции, цены на основные продукты питания — на те же яйца — взлетели до небес, а на наших улицах возросла преступность, но я хочу, чтобы американцы знали: Украина находится в невероятно сильной позиции", — сказал Байден конгрессменам и лидерам других государств.

Babylon Bee иронично отмечает, что вместо того, чтобы помогать простым американцам, нужды которых он якобы "ставит на первое место", его администрация продолжает накачивать Украину оружием, купленным на миллиарды кровных долларов граждан США.

"Пока писалась эта статья, Байден активно обсуждал с конгрессменами от обеих партий не то, что можно сделать для американцев, и как улучшить их жизнь, а то, какие дополнительные меры безопасности можно предпринять вдоль украинской границы, чтобы — представьте себе — американцам жилось спокойнее", — с изрядной долей сарказма резюмировал сайт.

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