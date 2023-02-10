СТАМБУЛ, 10 фев — ПРАЙМ. Торговый оборот РФ с Турцией в 2022 году приблизился к 70 миллиардам долларов, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. Россия и Турция работают над альтернативой платежной системе "Мир"

По словам генконсула, в контексте незаконных санкций Запада в отношении России появляются дополнительные перспективы для наращивания сотрудничества с теми странами, которые в нем заинтересованы.

"Безусловно, к их числу относится и Турция. Мы видим конкретные результаты этой работы. За прошлый год, по сути, можно говорить об удвоении нашего торгового оборота, который приблизился к отметке 70 миллиардов долларов. В этой связи значительно более реальной представляется определенная руководителями наших стран перспективная цель вывода наших торгово-экономических отношений на уровень 100 миллиардов долларов", — заявил дипломат.

Сложившаяся ситуация позволяет и активизировать двусторонние торговые связи как с точки зрения поставок турецкой продукции в РФ на фоне ухода ряда западных компаний с российского рынка, так и в том, что касается поставок в Турцию российской продукции, организации совместного производства, осуществления совместных инвестиций — этот процесс активно идет, отметил дипломат. Песков ответил, повлияют ли землетрясения в Турции на проект газового хаба

При этом, как добавил Буравов, процесс сталкивается с определенными проблемами, над решением которых стороны работают: они касаются банковской сферы, логистики, ряда других направлений, но эти вопросы решаются в рамках диалога.

Никаких проблем у российских судовладельцев в связи с требованием Турции предъявлять подтверждение страховки P&I при проходе судов через турецкие проливы нет, отметил генконсул. Кроме того, продолжаются переговоры по вопросам развития авиасообщения и увеличения количества рейсов между двумя странами.