Египет одобрил поставки с трех российских молочных производств
Египет одобрил поставки продукции с еще трех российских молокоперерабатывающих предприятий
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Египет одобрил поставки продукции с еще трех российских молокоперерабатывающих предприятий, сообщает Россельхознадзор.
"Генеральная организация ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и мелиорации Арабской Республики Египет расширила перечень утвержденных российских предприятий по производству молока и молочной продукции. Право доступа на рынок государства Северо-Восточной Африки получили еще 3 компании", — сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что в настоящее время 8 молокоперерабатывающих предприятий России имеют право экспорта своей продукции в Египет.
Россельхознадзор также отметил, что продолжает работу по расширению перечня российских экспортеров, имеющих право отгрузки на территорию Египта.
https://1prime.ru/world/20230210/839768350.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.