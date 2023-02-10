МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Египет одобрил поставки продукции с еще трех российских молокоперерабатывающих предприятий, сообщает Россельхознадзор. Египет увеличит объемы операций с Россией в нацвалютах

"Генеральная организация ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и мелиорации Арабской Республики Египет расширила перечень утвержденных российских предприятий по производству молока и молочной продукции. Право доступа на рынок государства Северо-Восточной Африки получили еще 3 компании", — сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в настоящее время 8 молокоперерабатывающих предприятий России имеют право экспорта своей продукции в Египет.

Россельхознадзор также отметил, что продолжает работу по расширению перечня российских экспортеров, имеющих право отгрузки на территорию Египта.