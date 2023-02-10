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Россия поставила Китаю первую партию гороха на две тысячи тонн
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Россия поставила в Китай первую партию гороха общей массой 2000 тонн, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. "В Китайскую Народную Республику с территории Новосибирской области... ПРАЙМ, 10.02.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, россельхознадзор, горох, поставки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Россия поставила в Китай первую партию гороха общей массой 2000 тонн, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
"В Китайскую Народную Республику с территории Новосибирской области отгружены первые 2000 тонн российского гороха", — говорится в сообщении.
Уточняется, что территориальная служба по Новосибирской и Томской областям подтвердила соответствие указанной партии фитосанитарным требованиям протокола, подписанного в октябре 2022 года.
Пресс-служба также отмечает, что импорт гороха в Китай составляет около двух миллионов тонн ежегодно, "несмотря на значительные объемы собственного производства".
Всего на сегодняшний день 279 производителей и хранителей гороха из России имеют право поставок в КНР, сообщало ведомство в четверг.