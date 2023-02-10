МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Россия поставила в Китай первую партию гороха общей массой 2000 тонн, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. Китай увеличил число российских экспортеров гороха

"В Китайскую Народную Республику с территории Новосибирской области отгружены первые 2000 тонн российского гороха", — говорится в сообщении.

Уточняется, что территориальная служба по Новосибирской и Томской областям подтвердила соответствие указанной партии фитосанитарным требованиям протокола, подписанного в октябре 2022 года.

Пресс-служба также отмечает, что импорт гороха в Китай составляет около двух миллионов тонн ежегодно, "несмотря на значительные объемы собственного производства".

Всего на сегодняшний день 279 производителей и хранителей гороха из России имеют право поставок в КНР, сообщало ведомство в четверг.