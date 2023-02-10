В Белоруссии введут лицензирование на вывоз лука и яблок
Власти Белоруссии введут лицензирование на вывоз лука и яблок из страны
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МИНСК, 10 фев — ПРАЙМ. Правительство Белоруссии приняло решение ввести в целях защиты внутреннего рынка лицензирование на вывоз лука и яблок из страны, сообщила пресс-служба Совета министров республики.
"Беларусь вводит лицензирование на вывоз лука и яблок. Соответствующее постановление подписал премьер", — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале правительства.
Отмечается, что "лицензирование вывоза репчатого лука и яблок введено в целях защиты внутреннего рынка и будет действовать до 30 апреля 2023 года".
https://1prime.ru/world/20230210/839771840.html
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