МИНСК, 10 фев — ПРАЙМ. Правительство Белоруссии приняло решение ввести в целях защиты внутреннего рынка лицензирование на вывоз лука и яблок из страны, сообщила пресс-служба Совета министров республики. Белоруссия достигла рекордного сальдо во внешней торговле

"Беларусь вводит лицензирование на вывоз лука и яблок. Соответствующее постановление подписал премьер", — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале правительства.

Отмечается, что "лицензирование вывоза репчатого лука и яблок введено в целях защиты внутреннего рынка и будет действовать до 30 апреля 2023 года".