ООН, 10 фев — ПРАЙМ. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил о важности обеспечения экспорта удобрений РФ в рамках "продуктовой сделки" для борьбы с угрозой глобальной продовольственной безопасности. Первая партия российских удобрений прибыла в Малави

"Генеральный директор конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан и ее команда продолжают тесно контактировать со всеми соответствующими игроками, чтобы попытаться сгладить путь и обеспечить, чтоб это произошло (чтобы российские удобрения пошли на экспорт – ред.). Потому что это часть подписанных договоренностей и это крайне важно в контексте усилий по борьбе с угрозой глобальной продовольственной безопасности", — сказал Дюжаррик.

Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.

Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений — Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.