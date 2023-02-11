МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что понизило рейтинг Украины с "Caa3" до "Ca" со стабильным прогнозом. S&P понизило рейтинг Intel до "А" с "А+"

"Moody's сегодня понизило долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной и местной валюте и рейтинг старшего необеспеченного долга в иностранной валюте до "Ca" с "Caa3" и поменяло прогноз на стабильный с негативного", — говорится в заявлении агентства.

Отмечается, что понижение рейтинга обусловлено воздействием конфликта в стране. Стабильный прогноз в свою очередь отражает сбалансированность рисков, свойственную рейтингу "Ca".