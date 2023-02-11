Агентство Moody's понизило рейтинг Украины с "Caa3" до "Ca"
Агентство Moody's понизило рейтинг Украины с "Caa3" до "Ca" со стабильным прогнозом
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МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что понизило рейтинг Украины с "Caa3" до "Ca" со стабильным прогнозом.
"Moody's сегодня понизило долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной и местной валюте и рейтинг старшего необеспеченного долга в иностранной валюте до "Ca" с "Caa3" и поменяло прогноз на стабильный с негативного", — говорится в заявлении агентства.
Отмечается, что понижение рейтинга обусловлено воздействием конфликта в стране. Стабильный прогноз в свою очередь отражает сбалансированность рисков, свойственную рейтингу "Ca".
https://1prime.ru/world/20230211/839773733.html
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