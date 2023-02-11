МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поручил довести рост ВВП страны в 2023 году до 6,5%, в 2022 году он ставил 6,2%, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". В Туркмении сменился вице-премьер по электроэнергетике

Такую задачу перед правительством глава государства поставил на расширенном заседании кабинета министров Туркменистана, посвященном итогам 2022 года. Обращаясь к участникам заседания, глава государства отметил, что в целях успешной реализации программы президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны в 2022-2028 годах, разработана программа по социально-экономическому развитию страны на 2023 год.

По словам Бердымухамедова, в соответствии с данным документом предусмотрено повысить темпы роста ВВП в текущем году до 6,5%. Также в числе главных задач на этот год туркменский лидер назвал создание около 3 тысяч новых рабочих мест за счёт строительства современных предприятий, увеличение объёма внешнеторгового оборота до 19,4 миллиарда долларов США, доведение доли частного сектора в структуре ВВП страны (без учета ТЭК) до 71,3% и т.д.