Президент Туркмении поручил увеличить в 2023 году ВВП страны на 6,5%
СМИ: президент Туркмении Бердымухамедов поручил в 2023 году увеличить ВВП страны на 6,5 процентов
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поручил довести рост ВВП страны в 2023 году до 6,5%, в 2022 году он ставил 6,2%, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Такую задачу перед правительством глава государства поставил на расширенном заседании кабинета министров Туркменистана, посвященном итогам 2022 года. Обращаясь к участникам заседания, глава государства отметил, что в целях успешной реализации программы президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны в 2022-2028 годах, разработана программа по социально-экономическому развитию страны на 2023 год.
По словам Бердымухамедова, в соответствии с данным документом предусмотрено повысить темпы роста ВВП в текущем году до 6,5%. Также в числе главных задач на этот год туркменский лидер назвал создание около 3 тысяч новых рабочих мест за счёт строительства современных предприятий, увеличение объёма внешнеторгового оборота до 19,4 миллиарда долларов США, доведение доли частного сектора в структуре ВВП страны (без учета ТЭК) до 71,3% и т.д.
https://1prime.ru/world/20230211/839774544.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.