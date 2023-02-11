МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов наградил премией в размере 1 миллиона долларов район Махтумкули Балканского велаята, этот район признан лучшим в стране, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". В Туркмении сменился вице-премьер по электроэнергетике

Соответствующее распоряжение глава государства подписал на расширенном заседании правительства по итогам 2022 года.

Согласно документу, район Махтумкули по итогам 2022 года объявлен победителем конкурса по достижению наивысших результатов в социальном, экономическом и культурном развитии среди районов страны.

Распоряжение главы государства предписывает Центральному банку Туркменистана выдать указанному району 1 миллион долларов из Государственного фонда развития Золотого века Туркменистана. На что потратит эти деньги лучший район страны, не сообщается. Обычно эти средства тратятся на благоустройство района и строительство объектов социального и культурного назначения.

Наградив лучший район страны за 2022 год, президент Туркмении тут же подписал распоряжение о проведении аналогичного конкурса в 2023 году. Подобные конкурсы с призом в 1 миллион долларов проводятся в стране с 2013 года.