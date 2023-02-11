МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Чаду нужны российские специалисты в области геологоразведки, бурения скважин и других сферах, поэтому российские компании могут участвовать в разработке в Чаде месторождений и добычи полезных ископаемых, для стимулирования бизнеса и инвесторов между Москвой и Нджаменой обсуждается идея создания двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, заявил в интервью РИА Новости посол России в Нджамене Владимир Соколенко. Посол оценил выгоду для России от инвестиций в энергетику Чада

"В настоящее время ведется совместная работа по определению приоритетных областей сотрудничества, повышению уровня взаимной информированности о возможностях участия в конкретных бизнес проектах и инвестиционных программах. Для динамизации двустороннего взаимодействия, стимулирования бизнеса и инвесторов обсуждается идея создания двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству", — сказал Соколенко.

По словам дипломата, сейчас есть возможности участия российских компаний в разработке в Чаде месторождений и добычи полезных ископаемых — золота, алмазов, урана, редких металлов, нефти, попутного природного газа и других.

"Нужны российские специалисты в области геологоразведки, бурения скважин, создания ирригационных систем, объектов энергетики. Востребованы российская фармацевтическая продукция, антивирусные вакцины, медицинская техника и оборудование", — добавил он. ЕАЭС и Иран завершают переговоры по созданию зоны свободной торговли

Посол отметил, что Россия и Чад "декларируют обоюдную заинтересованность в том, чтобы продвигать и далее весь комплекс двусторонних связей, уделяя особое внимание увеличению объемов торгово-экономического сотрудничества и повышению эффективности инвестиционного партнерства".

"По этим направлениям много еще предстоит сделать", — полагает Соколенко.

Дипломат подчеркнул, что рост торговли между Москвой и Нджаменой в последние годы сдерживался пандемией, внутриполитическими потрясениями в Чаде, недоинформированностью сторон об имеющемся потенциале возможностей.

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