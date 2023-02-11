КАИР, 11 фев — ПРАЙМ. Экономические проекты России в Египте реализуются так же активно, как и раньше, несмотря на давление со стороны Запада, заявил РИА Новости российский посол в Каире Георгий Борисенко. Посол рассказал о работе России и Чада над углублением сотрудничества

По словам российского посла, на Египет и другие арабские страны оказывается "массирование давление со стороны Запада, зачастую требующего чуть ли не ультимативно прервать любые контакты с Россией".

"Несмотря на все проблемы, которые возникли в мире в последнее время, наши основные проекты сотрудничества с Египтом реализуются так же активно, как это было прежде", — заявил Борисенко на вопрос о влиянии давления со стороны Запада на экономические проекты РФ в Египте.

Флагманским проектом России в Египте, по словам российского посла, остается строительство "Росатомом" первой египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа". Также идет работа над созданием Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала, продолжаются поставки пассажирских железнодорожных вагонов, созданных и произведенных "Трансмашхолдингом". Росстат сообщил о значительном росте цен на туры в Египет

В настоящий момент, добавил он, на египетском рынке действует порядка 500 российских компаний, которые занимаются и производством, и экспортом, и импортом.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.