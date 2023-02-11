МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. ЕС уже растворяется в потоке эмиграции, а в будущем может и вовсе исчезнуть, как в мифе о похищении Европы Зевсом, написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. Байден по ошибке может начать третью мировую, заявил Медведев

По его мнению, сейчас в роли быка выступит "нахрапистая Америка".

Недавние встречи украинского президента Владимира Зеленского с европейскими лидерами Медведев назвал "цирком уродов". Политик подчеркнул, что "все мало-мальски адекватные люди" уже осознали, какие проблемы влечет поддержка Киева.

Первая заключается в "непомерном" росте цен, из-за которого европейцам приходится "меньше есть и реже мыться". Вторая проблема состоит в национальном унижении: "бывшими империями понукают бывшие неудачники-недомерки".

"Закончится это правление экзальтированных младоевропейских фриков для "старой европейской цивилизации" весьма плачевно", — резюмировал зампред Совбеза.