Медведев предрек повторение мифа о похищении Европы Зевсом, где роль быка сыграет Америка
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. ЕС уже растворяется в потоке эмиграции, а в будущем может и вовсе исчезнуть, как в мифе о похищении Европы Зевсом, написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
По его мнению, сейчас в роли быка выступит "нахрапистая Америка".
Недавние встречи украинского президента Владимира Зеленского с европейскими лидерами Медведев назвал "цирком уродов". Политик подчеркнул, что "все мало-мальски адекватные люди" уже осознали, какие проблемы влечет поддержка Киева.
Первая заключается в "непомерном" росте цен, из-за которого европейцам приходится "меньше есть и реже мыться". Вторая проблема состоит в национальном унижении: "бывшими империями понукают бывшие неудачники-недомерки".
"Закончится это правление экзальтированных младоевропейских фриков для "старой европейской цивилизации" весьма плачевно", — резюмировал зампред Совбеза.
https://1prime.ru/world/20230211/839776683.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.