ВАШИНГТОН, 11 фев — ПРАЙМ. Помощница главы минфина США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг 9-10 февраля совершила визит в Великобританию, в рамках которого обсудила с британскими должностными лицами санкции против России и "потолок цен" на российскую нефть, говорится в распространенном в субботу заявлении ведомства. Названа валюта, способная повернуть мировую рецессию вспять

"Находясь в стране, она провела встречи с широким кругом представителей частного сектора по вопросам, связанным с отмыванием денег, противодействием финансированию терроризма и соблюдением санкций. Она также встретилась с представителями британского правительства, чтобы обсудить представляющие взаимный интерес вопросы, в том числе нормы регулирования цифровых активов, прозрачность в работе корпораций, уклонение от санкций и обеспечение их соблюдения, "потолок цен" на нефть РФ и другие вопросы", — сообщили в минфине США.

Помимо этого, как проинформировали в ведомстве, в фокусе внимания состоявшихся встреч Розенберг были "совместные геополитические вызовы".