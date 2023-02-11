БУДАПЕШТ, 11 фев — ПРАЙМ. Россия не является основным торговым партнером для Венгрии, однако ее экономика — одна из самых определяющих в мире, РФ поддерживает тесные связи со странами за пределами западного мира, заявила венгерский президент Каталин Новак.

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"Россия была, есть и будет… Российская экономика является одной из самых определяющих, она поддерживает тесные связи со странами за пределами западного мира. В долгосрочной перспективе мы должны это учитывать", — сказала Новак в интервью изданию Portfolio.

Президент отметила, что "до сих пор Россия не являлась самым важным партнером" для Венгрии и "не будет им в будущем", Будапешт работает над тем, чтобы "снизить зависимость от энергоносителей из России" и ищет по миру "новые бизнес-возможности", привлекая иностранных инвесторов.

По словам Новак, Венгрия рассчитывает "вернуться к прагматичному сотрудничеству как с США, так и с Китаем".

"Запад и Восток не могут скатиться к противостоянию. Мы должны избежать дальнейшей эскалации, развертывания ядерного оружия, развязывания опустошительной третьей мировой войны. И мы также должны думать о том, как будут развиваться наши отношения с Украиной и Россией в долгосрочной перспективе", — считает президент Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации.

В венгерском МИД заявляли, что Венгрия работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии.