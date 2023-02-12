МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Россия и Бахрейн, несмотря на геополитическую ситуацию, продолжают сотрудничать в военной сфере, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Манаме Алексей Скосырев. США пригрозили Турции санкциями за сотрудничество с Россией

"Могу сказать, что военное и военно-техническое сотрудничество, пусть и в скромных масштабах, продолжается, контакты по линии оборонных ведомств поддерживаются", — отметил посол.

В 2015 году Россия и Бахрейн подписали межправительственный договор о военно-техническом сотрудничестве. За год до этого стало известно, что Королевство стало первым заказчиком российских противотанковых комплексов "Корнет-ЭМ".

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.