Посол рассказал о военном сотрудничестве России и Бахрейна
Посол: Россия и Бахрейн продолжают военное сотрудничество, несмотря на сложную ситуацию
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Россия и Бахрейн, несмотря на геополитическую ситуацию, продолжают сотрудничать в военной сфере, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Манаме Алексей Скосырев.
"Могу сказать, что военное и военно-техническое сотрудничество, пусть и в скромных масштабах, продолжается, контакты по линии оборонных ведомств поддерживаются", — отметил посол.
В 2015 году Россия и Бахрейн подписали межправительственный договор о военно-техническом сотрудничестве. За год до этого стало известно, что Королевство стало первым заказчиком российских противотанковых комплексов "Корнет-ЭМ".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.
https://1prime.ru/world/20230212/839778653.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.