МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Представители правящей Консервативной партии Великобритании и лейбористской оппозиции провели тайную встречу, на которой обсудили последствия Brexit и пути сближения страны с Евросоюзом, сообщает издание Observer. Цены на жилье в Британии продемонстрировали крупнейшее падение с 2009 года

Как отмечается, на встрече, которая прошла в резиденции Дитчли-Парк в Оксфордшире в четверг и пятницу, также присутствовали дипломаты, оборонные эксперты и главы некоторых крупнейших предприятий и банков.

"Чрезвычайная межпартийная встреча, на которой собрались ведущие сторонники и противники выхода из ЕС, в том числе (министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления — ред.) Майкл Гоув и высокопоставленные члены теневого кабинета (лидера лейбористов — ред.) Кира Стармера, была проведена в условиях высокой секретности для рассмотрения провалов Brexit и способов их исправления в национальных интересах… Документы со встречи, полученные Observer, описывают ее как "частное обсуждение под заголовком: "Что мы можем сделать, чтобы Brexit работал лучше с нашими соседями в Европе?" — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, во вступительном слове на встрече признавалось, что существует мнение, "по крайней мере среди некоторых, что Великобритания еще не нашла пути вперед за пределами ЕС", а Brexit "тормозит рост Великобритании и подавляет ее потенциал". Источник, присутствовавший на встрече, отметил ее "конструктивный" характер и заявил, что на ней обсуждались проблемы и возможности Brexit, а также экономический спад в Британии.

Один из источников заявил, что Гоув на встрече был очень "честен" о недостатках Brexit, но отметил, что все еще считает, что в долгосрочной перспективе это окажется правильным решением.

В документах собрания также говорится, что хотя европейская сторона "не проявляет особого интереса к дальнейшим спорам по поводу Brexit и мало времени уделяет отношениям с Великобританией… есть четкий европейский и британский стратегический интерес к продуктивным и более тесным отношениям". При этом подчеркивается, что воссоединение с ЕС не стояло в повестке дня. Среди общих интересов упоминалась реакция на действия России, новые источники энергии, борьба с преступностью, миграция, возможность общей политики в отношении Китая, а также вопросы Североирландского протокола.

На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, в 23.00 местного времени 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.