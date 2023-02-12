Президент Венгрии констатировала ослабление Евросоюза
Президент Венгрии Новак заявила, что Евросоюз ослаб за последнее десятилетие
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. За последнее десятилетие Евросоюз ослаб, но несмотря на, страна не видит своего будущего вне союза, заявила президент Венгрии Каталин Новак. Об этом сообщает издание Portfolio.
Президент отметила: "Евросоюз за последнее десятилетие скорее ослаб, чем окреп", — и аргументировала, что рядов членов союза выбыла Великобритания, а страны Европы при этом отстали от США и государств Азии в реализации своих интересов — и демографически, и по конкурентоспособности.
Вместе с тем Новак заявила, что у Европы образовалась двойная зависимость: ее безопасность зависит от поддержки США, а энергоснабжение — от России.
https://1prime.ru/world/20230212/839779481.html
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