МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. За последнее десятилетие Евросоюз ослаб, но несмотря на, страна не видит своего будущего вне союза, заявила президент Венгрии Каталин Новак. Об этом сообщает издание Portfolio. В парламенте Великобритании тайно обсудили сближение с ЕС, сообщил Observer

Президент отметила: "Евросоюз за последнее десятилетие скорее ослаб, чем окреп", — и аргументировала, что рядов членов союза выбыла Великобритания, а страны Европы при этом отстали от США и государств Азии в реализации своих интересов — и демографически, и по конкурентоспособности.

Вместе с тем Новак заявила, что у Европы образовалась двойная зависимость: ее безопасность зависит от поддержки США, а энергоснабжение — от России.