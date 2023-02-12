МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Западные санкции должны были искалечить российскую экономику, однако этого не произошло, поскольку Россия смогла перестроиться и приспособиться, пишет издание Foreign Policy со ссылкой на мнение экспертов. "Гибельные долги". Эксперты дали мрачный прогноз экономике США

В эпоху американского господства Вашингтон обрел беспрецедентный потенциал причинять боль тем, кого он считает негодяем и злоумышленником в международной системе. Имея в своем распоряжении обширный инструментарий санкций и мер второго и третьего порядка, США могут отрезать от мировой торговли большинство стран и компаний. Такое несравненное могуществу вкупе с усилиями многочисленных союзников оказывает огромное влияние на геополитику и поведение государств. С другой стороны, если Соединенные Штаты злоупотребляют возможностями по применению санкций, эффективность этих мер может снизиться, а некоторые крупные экономики могут попытаться создать альтернативу финансовой системе Запада и даже американскому доллару.

В 2022 году США вместе со странами ЕС начали вводить против России динамичные и все более суровые санкции, которые, как они считали, сломят российскую экономику. Тем не менее, согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), экономика России в 2023 году продемонстрирует рост в 0,3%, в то время как ВВП в такой стране, как Британия, снижается.

Так почему же санкции не смогли "искалечить" российскую экономику?

По мнению доцента кафедры истории Корнельского университета и автора книги "Санкции как инструмент современной войны" Николаса Малдера, дело в том, что страны, против которых введены санкции, не сидят сложа руки. В то время, как сам Запад неплохо научился бороться с финансовыми кризисами, другие страны абсолютно аналогично взяли на вооружение его опыт и смогли избежать большого финансового кризиса. Россия сумела перестроиться и приспособиться, и ограничительные меры против нее оказались не такими эффективными, как рассчитывали Вашингтон и власти Евросоюза. Аналитик предупредила об ослаблении рубля весной

Директор аналитической группы Economist Intelligence Unit по глобальному прогнозированию и автор книги "Эффект бумеранга. Как санкции настраивают мир против американских интересов" Агата Демараиш, в свою очередь, сказала, что у стран, попавших под санкции, есть три главных способа защититься от санкций и сделать "профилактическую прививку" своим экономикам.

Первый — это дедолларизация. И здесь, по мнению эксперта, уже явно намечается тенденция. Хотя "американец" все так же используется примерно в 40% торговых сделок в мировой торговле, это не будет длиться долго. Так, например, с 2020 года Россия и Китай осуществляют большую часть своей двусторонней торговли в российских рублях и китайских юанях, и это вовсе не случайность, а четкая стратегия.

Второй вариант защитить экономику от санкций — это создание альтернативы системе SWIFT (Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей — прим. ред.). Проще говоря, SWIFT — это глобальная адресная картотека банков, которая связывает все банки друг с другом. И здесь эксперт привела в пример Китай. Associated Press узнало о подготовке в ООН резолюции по России и Украине

"У Пекина есть свой вариант под названием CIPS (Трансграничная межбанковская платежная система). Если Китай отключат от SWIFT, у него на этот случай есть план Б. С точки зрения Пекина, у него есть и наступательный потенциал, потому что когда-нибудь, возможно, к 2040 году, китайская экономика выйдет на первое место в мире, и тогда он сможет сказать: "Хотите заниматься с нами бизнесом, пользуйтесь нашей финансовой системой". Он сможет отключать целые страны от китайского рынка", — объяснила Демараиш.

И, наконец, третий инструмент — это цифровые валюты центробанков. И здесь в абсолютных лидерах здесь снова Поднебесная, сказала эксперт. 300 миллионов китайцев уже пользуются валютой, которая совершенно невосприимчива к американским санкциям. А это совершенно очевидно дает китайскому руководству определенную возможность для наблюдения и анализа.

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